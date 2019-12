Katastrofa samolotu w Luizjanie. Zawadził o linie energetyczne

- Wiemy, że maszyna spadła na parking - powiedział, dodając, że samolot wystartował z regionalnego lotniska w Lafayette. Szef straży pożarnej w Lafayette Robert Benoit potwierdził pięć ofiar śmiertelnych na miejscu zdarzenia. Spółka Acadian Ambulance, prywatna firma ratunkowa, podała, że dwie osoby zostały przetransportowane do lokalnego szpitala - jedna znajdowała się na pokładzie samolotu, druga na ziemi - być może jest to kierowca jednego z samochodów, w który uderzyły szczątki.

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4