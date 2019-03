Nigeria: Zawalił się budynek. Pod gruzami mogą być dzieci

O zawaleniu się budynku w Lagos poinformował rzecznik agencji zarządzania kryzysowego National Emergency Management Agency, Ibrahim Farinloye. Do wypadku doszło około godziny 10.00 czasu lokalnego. - Uważa się, że wiele osób, w tym dzieci, jest obecnie uwięzionych w budynku - powiedział.

Na najwyższym piętrze budynku znajdowała się szkoła podstawowa. Uczniowie podczas katastrofy przebywali w salach lekcyjnych. Resztę budynku zajmowały mieszkania.

Jak podaje Nigeriana News, w obiekcie przebywało około 100 dzieci.

Korespondent agencji Reutera informuje, że na miejsce katastrofy przybyły setki osób, które obserwują akcję ratowniczą.

Aliyu Tanko, korespondent BBC, poinformował, że zespoły ratunkowe wyciągnęły rannych spod gruzów. Dodał także, że na miejsce oraz do szpitala przybyli także zaniepokojeni rodzice, którzy szukają swoich dzieci.

W Nigerii często dochodzi do zawalenia budynków, ze względu na brak restrykcyjnego egzekwowania przepisów dotyczących powstawania nowych obiektów. Często także tnie się koszty, wykorzystując do budowy najtańsze i najmniej trwałe materiały budowlane.

Breaking!!! Many school children feared dead as building collapses in Lagos https://t.co/Y14hqOhI8C pic.twitter.com/5peYnv8wJo