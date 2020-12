Fundusz Inwestycji Lokalnych. Gdzie trafi pomoc rządu?

Najwięksi wygrani

Z naszej analizy wynika, że największym beneficjentem tego rozdania RFIL jest Podkarpacie. I to w podwójnym zakresie. Po pierwsze, to podkarpacki urząd marszałkowski dostanie największą dotację wśród wszystkich jednostek samorządowych. To łącznie 120 mln zł na cztery projekty, w tym 100 mln zł na naprawę szkód po ostatniej powodzi. W sumie zaś do wszystkich podkarpackich samorządów popłynie nieco ponad 450 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza 213 zł wsparcia. I ten wskaźnik też jest najwyższy w Polsce.