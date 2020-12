Centra i restauracje nie wytrzymają takiej zimy

– W piśmie poinformowaliśmy m.in., że jesteśmy gotowi na to, by w sklepach mogła przebywać 1 osoba na 25 mkw., zamknięte zostaną strefy testowe oraz przymierzalnie, możliwe będzie bezdotykowe skanowanie produktów w kasach dzięki technologii RFID, a linia kas będzie dezynfekowana co 30 minut – mówi Wojciech Kozłowski, rzecznik sieci Decathlon Polska. – Dodatkowo zaproponowaliśmy, że otwarte zostaną jedynie sklepy posiadające wejście z zewnątrz. Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

– Znaczenie centrów handlowych jako miejsca do prowadzenia działalności spadnie i widać już od jakiegoś czasu fazę przechodzenia w tańsze formaty handlowe tzw. dyskontyzację rynku – mówi Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Najemcy będą odpływali zarówno do platform online, jak i na ulice czy do parków handlowych – dodaje.

Ogromne straty centrów handlowych

Luka w przychodach właścicieli takich obiektów to w tym roku 3,2–3,6 mld zł, czyli 30–35 proc. rocznych przychodów. Z opracowania PwC wynika, że centra handlowe to ok. 400 tys. zatrudnionych, a do budżetów (także lokalnych) w ubiegłym roku wpłaciły ok. 30 mld zł. W tym roku notują 25,1-proc. spadek ruchu w okresie styczeń–październik, a obroty za ten czas spadły o 23,5 proc. – 1,3–1,4 mld zł to strata z tytułu czynszów i zwolnienia z nich najemców podczas lockdownu. 1,9–2,2 mld zł to koszt czasowych obniżek czynszów przyznanych najemcom do końca 2020 r. – szacuje Kinga Barchoń, partner w PwC. Zamknięcie sklepów prawie w całym listopadzie to spadek sprzedaży najemców o około 8 mld zł zł. Nadchodzący trzeci lockdown może być podobnie kosztowny dla całego sektora i gospodarki.