L'Oreal zamyka sklepy. Klienci przestali przychodzić

Francuski koncern ma zamiar przenieść działalność w USA do internetu, ponieważ wciąż spada liczba klientów w sklepach stacjonarnych.

Francuski koncern zatrudnia na całym świecie około 88 tys. pracowników. Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na wyniki spółki, gdyż wielu konsumentów na całym świecie ograniczyło wydatki na drogie perfumy czy produkty do makijażu. Wielu klientów z zakupami przeniosło się do internetu. W pierwszym półroczu 2020 r. L'Oreal odnotował 65-proc. wzrost sprzedaży online, nie pozwoliło to jednak zrekompensować spadku popytu wywołanego lockdownem.