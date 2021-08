Pracownicy centrów Amazona znów muszą pracować w maskach

Firmy w całych Stanach Zjednoczonych zaostrzyły zasady sanitarne, chroniąc swoich pracowników przed wirusem. Amerykańska agencja zdrowia publicznego CDC wydała nowe zalecenia, zdecydowanie zachęcając do na noszenie masek przez nawet w pełni zaszczepione osoby.

W zeszłym miesiącu duże firmy technologiczne, w tym Alphabet, Google i Facebook, poprosiły swoich pracowników w USA o zaszczepienie się, aby mogli wrócić do biur, podczas gdy Twitter poinformował, że zamyka ponownie otwarte biura w całym kraju.

Amazon przedłużył również terminy pracy z domu dla pracowników z USA do 3 stycznia tego roku - informuje agencja Reutera.

Amazon 24 maja tego roku złagodził wymagania dotyczące noszenia masek dla w pełni zaszczepionych amerykańskich pracowników magazynowych, przynajmniej w obszarach, w których lokalne przepisy nadal ich nie wymagają. Niedawno Amazon poinformował, że przestanie oferować pracownikom testy Covid-19 w miejscu pracy do końca lipca, powołując się na szeroką dostępność testów i szczepionek.

Biznes Amazona rozkwitł podczas pandemii, ponieważ gospodarstwa domowe i firmy opierały się na jego różnych usługach. Jednak firma była krytykowana na początku pandemii za to, że niewystarczająco chroni zdrowie swoich pracowników, narażając ich zdrowie, ponieważ nie zapewniła wystarczającej odzieży ochronnej lub nieodpowiednio zdezynfekowała swoje magazyny, co doprowadziło do protestów i procesów sądowych.