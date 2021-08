Barbie uhonoruje współtwórczynię szczepionki na Covid

Barbie od dawna nie jest tylko lalką – dla wielu dzieci to swoisty wzorzec. W ostatnich latach właściciel marki, koncern Mattel w większym stopniu zaczął dbać o to, by wzór ten był znacznie bardziej zróżnicowany i promował pozytywne postacie kobiece – w serii „Inspirujące kobiety" były już choćby lalki wzorowane na Eleanor Roosevelt czy Helen Keller. Do grona inspirujących kobiet dołączą teraz kobiety z frontu walki z pandemią.

