Koniec lockdownu, koniec z zakupami w internecie?

Po rekordowych wzrostach rzędu 50 proc. kwartalnie w ostatnich trzech miesiącach wartość sprzedaży wzrosłą tylko 3 proc. W naszym regionie nadal mocno rośnie.

Według najnowszych wyników Salesforce Shopping Index W II kwartale 2021 r. przychody z handlu cyfrowego ujęciu rocznym w USA wręcz spadły 2 proc., choć globalnie wzrosły 3 pr. To spora zmiana po ostatnich czterech kwartałach, podczas których wzrost przychodów utrzymywał się na poziomie ponad 50 proc. Z danych wynika, iż w Europie Wschodniej nadal można mówić o 26 proc. wzroście. Firma wyjaśnia to faktem iż w drugim kwartale 2020 roku nastąpił boom sprzedaży e-commerce, a wynikał on z pandemii i obaw przed zakupami stacjonarnymi. W efekcie wysokiej bazy obecnie można mówić o spowolnieniu.

Mimo niższego wskaźnika wzrostu w porównaniu do poprzednich kwartałów konsumenci nie zniechęcili się do e-commerce. P - Pomimo tego, że wzrost przychodów z handlu detalicznego znacząco spłaszczył się, to jednak nawyki internetowe, które klienci wyrobili podczas ostatniego roku nadal się utrzymują - powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny ds. handlu detalicznego w Salesforce. - Okres świąteczny zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że konsumenci powinni przygotować się na mniejsze zniżki i wyższe ceny, które sprzedawcy są zmuszeni windować ze względu na koszty produkcji, opóźnień w łańcuchach dostaw i braki kadrowe - dodaje. Z badania wynika, że choć indeks cen konsumenckich wskazuje wzrost o 5,4 proc. rok do roku we wszystkich kategoriach konsumenckich, to jednak wskaźnik Shopping Index firmy Salesforce wskazuje, że inflacja mocniej uderza w sektor detaliczny, gdzie średnia cena sprzedaży w II kwartale wzrosła o 11 proc. rok do roku.

Średnia wartość zamówienia w kwartale wzrosła do 90,64 dol. (około 352 zł) w porównaniu do 77,96 dol. (około 303 zł) w II kwartale 2020 r., co stanowi wzrost o 17 proc., nawet pomimo spadku o 1 proc. liczby kupionych artykułów.