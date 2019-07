Tesco podniosło ceny 1000 artykułów. Bo brexit

Według wliczeń The Press Association paczka pięciu bananów kosztuje 1 funta - jeszcze do niedawna było to 90 pensów a opakowanie makaronu pod własną marką kosztuje już 65 pensów - 15 drożej niż dwa tygodnie temu, dżem z truskawek podrożał o 23 proc. do 92 pensów, a główka sałaty lodowej o 17 proc. do 60 pensów za sztukę.