Empiki znów otwarte. Sieć dogaduje się z centrami

- Negocjacje z wynajmującymi tych obiektów przebiegały pomyślnie i były bardzo produktywne. Obie strony wykazywały dużą otwartość i zrozumienie, służące wypracowaniu wspólnego rozwiązania na zasadzie win-win - mówi Cezary Kupiec, dyrektor operacyjny Empik. - Dostosowanie warunków współpracy do nowej sytuacji i do prognozowanych skutków pandemii stało się koniecznością, aby zapewnić poszczególnym obiektom handlowym perspektywy na przyszłość. Musimy pamiętać, że pewne lokalizacje są znacznie bardziej dotknięte kryzysem niż inne, a poziom obrotów i odwiedzalności nie wróci w nich do poziomu sprzed pandemii - nawet w perspektywie kilku lat. To trudny czas dla nas wszystkich, zarówno Najemców, jak i Wynajmujących, dlatego cieszymy się z osiągniętego porozumienia - dodaje.