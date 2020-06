Koronawirus uderzył w konsumentów. Polacy wśród najsłabszych

Kryzys związany z Covid-19 wpłynął nie tylko na biznesy w całej Europie, ale również na sytuację finansową konsumentów. Jak wynika z raportu "European Consumer Payment Report 2020. Special Edition White Paper", przygotowanego przez Intrum, 54 proc. z nich przyznaje, że wskutek pandemii doświadczyło spadków dochodów. To z kolei doprowadziło do pogorszenia się dobrobytu finansowego wielu gospodarstw domowych na starym kontynencie. Zebrane dane pokazują, że Polska wraz z Grecją i Rumunią znajduje się w czołówce krajów w Europie, w których konsumenci zostali najbardziej dotknięci kryzysem. Najmniej ucierpieli Skandynawowie. Za dotkniętych kryzysem uważa się po 30 proc. Norwegów i Szwedów oraz tylko 23 proc. Duńczyków.

Ponad 6 na 10 polskich konsumentów negatywnie ocenia swój aktualny dobrobyt finansowy , porównując go do sytuacji sprzed sześciu miesięcy. To zdecydowanie więcej niż średnia europejska, bo w ten sam sposób myśli „tylko" 48 proc. konsumentów z Europy. Co więcej, ankietowani nie sądzą, że ta tendencja ulegnie poprawie. 46 proc. osób w Polsce podejrzewa, że w ciągu kolejnych kilku miesięcy ich dobrobyt finansowy ulegnie dalszemu pogorszeniu, a zaledwie 16 proc. oczekuje poprawy w tym obszarze.