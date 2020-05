Połowa Polaków ma dość zakazu handlu w niedziele

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie ZPPHiU 50 proc. respondentów jest za przywróceniem niedzielnego handlu co najmniej do końca 2020 roku. W grupie osób, które przed epidemią koronawirusa regularnie dokonywały zakupów w centrach handlowych, aż 66 proc. chce mieć ponownie możliwość realizacji zakupów w ostatnim dniu tygodnia. Głównym argumentem przemawiającymi za jego przywróceniem jest po prostu większe bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów, w mniejszym tłoku.

We wcześniej opublikowanym badaniu ARC Rynek i Opinia zdaniem 52 proc. Polaków zakaz powinien być zawieszony przynajmniej do końca roku, a przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany. O ile wcześniej argumentacja przeciwników zakazu opierała się głównie na sprzeciwie co do decydowania przez kogoś innego, kiedy mogą robić zakupy. Obecnie ich argumentacja wygląda inaczej i najwięcej głosów zbiera postulat, iż zniesienie zakazu po prostu zmniejszy tłok w sklepach, co jest teraz kluczowym względem bezpieczeństwa.

