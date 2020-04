Koronawirus: W Rosji mogą powrócić kartki żywnościowe

Wspólny list do rosyjskich władz podpisali szefowie Narodowej Asocjacji Mięsnej, Rosyjskiej Gildii Piekarzy i Cukierników oraz Związku Producentów Mleka. Piszą oni, że od państwa oczekują nie ograniczeń, ale „wsparcia i ochrony" uczestników rynku. A konkurencja między nimi „jest w stanie zapewnić dostęp do niezbędnych towarów o należytej jakości po cenach ekonomicznie uzasadnionych".

Dostałoby je co najmniej 10 mln ludzi, a pomoc na jednego człowieka wyniosłaby 10 tys. rubli miesięcznie (555 zł). Od maja potrzeba by na to było 800 mln rubli. „Takie działania nie tylko wesprą najuboższych obywateli, których dochody nie wystarczają na podstawowe potrzeby, ale też większą konsumpcję rosyjskich wyrobów. A to pozwoli zachować miejsca pracy, ustabilizuje handel i dostawców takiej produkcji" - piszą przedsiębiorcy.