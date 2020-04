CCC z pokaźną stratą w kwartale. Szuka oszczędności

Grupa CCC miała w I kw. br. 944 mln zł przychodu, o 9 proc. mniej niż przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży obuwniczej grupy spadł o 17 proc. do 410 mln zł, a wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) spadł mocno pod kreskę do minus 136 mln zł (wobec 19 mln zł na plusie rok wcześniej).

Spadek przychodów miał miejsce w sklepach sieci detalicznej CCC i Karl Voegele w Szwajcarii (odpowiednio o 26 i 43 proc.). CCC odnotowało natomiast wyższe wpływy ze sprzedaży w sieci Gino Rossi i salonach eobuwie.pl. Tzw. sklepy porównywalne (ang. like for like) odnotowały 32-proc. obniżkę wpływów.