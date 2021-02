Handel walczy o szybsze szczepienia

Pracownicy sklepów są grupą zawodową zapewniającą funkcjonowanie podstawowej działalności państwa w zakresie zaopatrzenia obywateli w żywność i artykuły pierwszej potrzeby, a przy tym narażoną na ryzyko kontaktu z COVID-19 ze względu na regularne kontakty społeczne. Jak czytamy w apelu pandemia wyraźnie pokazała, jak kluczowa jest rola handlu w utrzymaniu ciągłości dostaw do sklepów i ważna z perspektywy zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. Placówki handlowe stanęły na wysokości zadania, zapewniając obywatelom nieprzerwany i powszechny dostęp do żywności oraz wysokie standardy sanitarne mające zapobiegać zakażeniom. Sieci handlowe dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Zagwarantowanie szybkiego dostępu do szczepień tej grupie zawodowej pozwoli na dalsze, sprawne i bezpieczne utrzymanie ciągłości zaopatrzenia Polaków w żywność.