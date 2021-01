W 2021 roku ubędzie sklepów z odzieżą i obuwiem

Nastroje i plany branży na 2021 r. są różne. To pochodna skali biznesu, płynności finansowej i doświadczeń pandemicznych. Marcin Czyczerski, prezes polkowickiego CCC, uważa, że grupa jest dobrze przygotowana do 2021 r. – Nie tylko przetrwaliśmy kryzys 2020 r., ale wychodzimy z niego silniejsi – powiedział nam Czyczerski. Pytany o priorytety wymienia: utrzymanie tempa cyfryzacji organizacji, wykorzystanie potencjału rosnącego e-commerce i jednoczesne dopasowanie sieci stacjonarnej do dynamicznie zmieniającego się rynku. Co to oznacza dla sieci, nie precyzuje.