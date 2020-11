Rozmowy UE-W. Brytania potrwają dużej

Obu stronom zależy jednak na dojściu do porozumienia, przedstawiciele Unii spodziewają się, że negocjatorzy dojdą w połowie przyszłego tygodnia do uzgodnienia tekstu umowy, chyba że wcześniej nastąpi załamanie się rozmów albo przełom. — Realnym punktem granicznym jest koniec przyszłego tygodnia — stwierdził unijny dyplomata. Obaj powiedzieli, że porządek obrad może zostać uaktualniony w ostatniej chwili zależnie od tego, czy doszło do przełomu czy do fiaska negocjacji.

Brytyjski informator powiedział też, że rozmowy ekip negocjatorów w Londynie potrwają do końca tego tygodnia.

Premier Boris Johnson powtórzył, że „ta umowa jest do zrobienia, chcemy tego, ale zależy to od zrozumienia naszych przyjaciół i partnerów, dokąd mamy dojść”. Minister budownictwa mieszkaniowego Robert Jenrick powiedział w radiu BBC: — Mamy nadzieję, że w tych dniach, kiedy zostało mało czasu, obie strony będą w stanie osiągnąć porozumienie, a Unia wykaże dalszą elastyczność, jeśli może.