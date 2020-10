Sklepy z kolejnymi ograniczeniami. Rząd przywraca godziny dla seniorów

- Wprowadzamy godziny dla seniorów od 10.00 do 12.00 w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Nowe przepisy będą obowiązywały od 15 października.

Takie rozwiązanie obowiązywało już wcześniej i sklepy je mocno krytykowały. Wprowadzało bowiem zamieszanie, jako że personel nie może sprawdzać wieku klientów ani odmówić wejścia do sklepu osobie młodszej niż określone w przepisie. Dodatkowo dochodzi do kumulowania ruchu w godzinach wcześniejszych, co także stwarza zagrożenie dla odwiedzających sklep.

Wiele firm już zaczęło szykować się na restrykcje. Biedronka na przykład wydłuża czas pracy większości sklepów.

- Wśród osób, które korzystają z respiratorów, osoby powyżej 60 roku życia stanowią 79 proc. To duże ryzyko utraty zdrowia i życia. Dlatego apelujemy, by osoby starsze pozostały w domach, jeśli mogą - zaapelował szef rządu.