Epidemia w Polsce. Wracają godziny dla seniorów. Szkoły nie będą zamykane

Od soboty na terenie całego kraju obowiązuje strefa żółta. W 32 powiatach i sześciu miastach obostrzenia są surowsze, ponieważ wprowadzono tam strefę czerwoną. Od dziś w całej Polsce obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

- Jesienią druga fala koronawirusa do nas dotarła - musimy się z nią zmierzyć w sposób zdecydowany, kategoryczny, korzystając z doświadczeń jakie nabyliśmy oraz doświadczenia oparte o sytuację w innych krajach - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w czwartek zapowiedział, że rząd w sobotę ogłosi decyzję w sprawie funkcjonowania szkół w najbliższych tygodniach. - Na dzień dzisiejszy mechanizm wdrożony w sierpniu sprawdza się nieźle, ale pandemia rzeczywiście się rozszerza, dlatego być może te zasady trzeba będzie zaostrzyć - tłumaczył.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że zamknięcie szkół w związku z notowanym ostatnio wzrostem liczby zakażeń koronawirusem to "bardzo mało prawdopodobny" scenariusz.

- Dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca - powiedział premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej. - Dążymy do tego, by dynamika zachorowań była jak najmniejsza. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest rekordowa liczba przypadków we wszystkich krajach Europy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna - dodał.

- Od północy we wszystkich miejscach publicznych obowiązuje noszenie maseczek. Policja będzie egzekwowała ten nakaz - mówił szef rządu.

- Wprowadzamy godziny dla seniorów od 10:00 do 12:00 w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach - poinformował Morawiecki. Nowe przepisy będą obowiązywały od 15 października.

- Wśród osób, które korzystają z respiratorów, osoby pow. 60 roku życia stanowią 79%. To duże ryzyko utraty zdrowia i życia. Dlatego apelujemy, by osoby starsze pozostały w domach, jeśli mogą - zaapelował szef rządu.

- Zapraszam opozycję na spotkanie na początku tygodnia, deklaruję gotowość do współpracy z każdym, kto chce pomóc w poradzeniu sobie z tą falą epidemii koronawirusa - mówił Morawiecki.

- Na dzisiaj nie widzimy takiej konieczności, żeby wprowadzić obowiązek nauki zdalnej - powiedział premier.

- Od dziś żółta strefa obowiązuje na terenie całej Polski, a to oznacza, że od dziś zaczynamy naciskać hamulec. Niech to będzie nasza wspólna odpowiedzialność - kontynuował minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Przygotowaliśmy rozwiązanie, które optymalizuje standard obsługi łóżka intensywnej terapii - mówił szef resortu zdrowia.

Na konferencji prasowej poinformowano o podpisaniu umowy na zakup 80 tys. dawek Remdesiviru. Pierwsze dostawy rozpoczną się w październiku.