Brexit bez porozumienia zniszczy Brytyjczykom 300 tys. miejsc pracy

A cena będzie wysoka – bezumowny brexit oznacza, że Wielka Brytania będzie prowadzić wymianę z Unią, najważniejszym odbiorcą brytyjskiego eksportu, na warunkach ustalanych przez WTO (Światową Organizację Handlu). Dla firm z Wysp, które już teraz cierpią z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń, oznacza to utratę bezcłowego dostępu do rynku UE.

Dla brytyjskich konsumentów brak porozumienia oznacza zaś wyższe ceny w sklepach. Wielka Brytania importuje 70 procent żywności z Unii. Cła na brytyjskiej granicy oznaczają wzrost cen w sklepach. Marks&Spencer, jedna z większych sieci handlowych, już w listopadzie ostrzegała, że ceny żywności zapewne wzrosną o co najmniej 2 procent w związku z brakiem porozumienia między Wielką Brytanią a Unią. Co gorsza firmy logistyczne twierdzą, że wciąż nie mają informacji, jak mają działać na granicach od 1 stycznia.

- Długoterminowe skutki byłyby poważniejsze niż długoterminowe skutki Covid – ostrzegał przed brakiem porozumienia w parlamencie gubernator Banku Anglii Andrew Bailey podczas jednej z listopadowych dyskusji w parlamencie.

Ucierpią też funt i rynki finansowe. Już teraz kurs funta do dolara stoi nisko, a niepewność co do umowy sprawia, że traci indeks giełdowy FTSE 250. Zyskują nieco kursy tylko tych spółek, co do których są oczekiwania, że na niskim kursie funta względem innych walut zarobią.