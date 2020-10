Negocjacje UE-Wielka Brytania: jest postęp, ale nadal bez przełomu

Premier Johnson na spotkaniu z regionalnymi dziennikarzami BBC powiedział: — Mam nadzieję, że dojdziemy do umowy, to zależy od naszych przyjaciół. Zawarli taką umowę z Kanadą, jakiej my chcemy. Dlaczego nie mogliby zrobić tego z nami? Jesteśmy tak blisko, byliśmy członkiem przez 45 lat. Wszystko tam jest, to tylko od nich zależy. Istnieją wszelkie szanse na umowę, nasi przyjaciele i partnerzy muszą wykazać zdrowy rozsądek — cytuje go Reuter. Rzecznik Johnsona powiedział dziennikarzom, że „chcemy rozwiązania możliwie jak najszybciej, dlatego premier ma rozmawiać w sobotę z Ursulą von der Leyen o następnych krokach. Nasza ambicja nie zmieniła się, ale mówimy jasno, że musimy dać firmom czas na przygotowanie się do końca okresu przejściowego, dlatego uważamy, że połowa października to istotny czas na osiągnięcie porozumienia".