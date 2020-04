Prognozy bardzo złe. Kryzys dopiero się rozkręca

Podsumowanie kwietnia ma potwierdzić spadek płac i zatrudnienia oraz wzrost bezrobocia. Według ekspertów KIG kryzys dopiero zaczyna się rozkręcać. – Polskiej gospodarce nie pomagają wprowadzone w ostatnich latach elementy centralnego sterowania i sztucznego pobudzania popytu wewnętrznego. To znacznie utrudni wychodzenie z kryzysu – uważa Janusz Wiśniewski, wiceprezes KIG, prezes Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Prognozy dla gospodarki są bardzo złe. Jak podał GUS w opublikowanym w piątek Biuletynie Statystycznym, już w marcu liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw spadła o 34 tys. osób. W 16 spośród 34 działów przemysłu sprzedaż okazała się niższa niż przed rokiem (m.in. w produkcji samochodów, mebli, maszyn i urządzeń czy w górnictwie węgla), w handlu tylko dwie grupy (farmaceutyków i kosmetyków oraz żywności) poprawiły wyniki. – Wyniki spodziewane po kwietniu mogą prezentować się wyraźnie gorzej. Do branż już głęboko dotkniętych spadkami sprzedaży dołączą kolejne, których czas pracy czy poziom popytu był w kwietniu wyraźnie niższy niż w marcu – twierdzi Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG.

Zaledwie połowę zdolności produkcyjnych wykorzystuje obecnie branża meblarska. Ograniczenia zamówień dotykają już prawie trzech czwartych firm tego sektora. Według firmy analitycznej B+R Studio zatrudnienie w maju może być o ok. 10 tys. etatów niższe niż w marcu roku. Najtrudniejsza sytuacja jest w firmach, które produkowały dla sieci handlowych, których sklepy wciąż są zamknięte. Firmy produkujące na zamówienia klientów ostatecznych kończą właśnie zlecenia przyjęte jeszcze w marcu i przez brak nowych zamówień spodziewają się najgorszej sytuacji w maju.

W producentów uderza przerywanie łańcucha dostaw, co widać m.in. w branży elektroniki. Jak podaje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), w małych i średnich firmach widać było załamanie z powodu przerwania dostaw komponentów z Azji. Z kolei firmy duże przerywały produkcję, bo zagraniczni odbiorcy ograniczyli pracę centrów logistycznych. Jak informuje Stefan Kamiński, prezes KIGEiT, przedsiębiorcy z sektora elektronicznego spodziewają się spadku zatrudnienia w drugiej połowie roku oraz spadku sprzedaży elektroniki użytkowej, która nie jest towarem kupowanym w okresach niepewności gospodarczej. – Zapotrzebowanie na urządzenia do pracy zdalnej: laptopy, komputery, kamery itp., wymuszone przez trwającą pandemię, ma mniejsze znaczenie, bo większość sprzętu jest importowana – mówi Kamiński.

Producenci podkreślają, że sytuację może poprawić uruchomienie dużych sklepów. – Liczymy na szybkie, bezpieczne otwarcie galerii handlowych i umożliwienie handlu w niedzielę, przynajmniej do końca roku – mówi Wojciech Konecki, dyrektor generalny związku producentów AGD APPLiA Polska.

Problemem pozostaje jednak brak rzetelnych prognoz co do dalszego przebiegu pandemii. – To utrudnia przygotowanie godnych zaufania przewidywań rozwoju sytuacji dla danego sektora – dodaje Katarzyna Godlewska, członek zarządu Stowarzyszenia Papierników Polskich.