Kolejne zwiastuny katastrofy. Pandemia wstrząśnie światem

W odróżnieniu od większości państw, które zmagają się z epidemią, Singapur nie zdecydował się na zamknięcie szkół czy centrów handlowych. Postawił m.in. na powszechne testy, izolowanie potencjalnie chorych, pomiar temperatury przy wejściach do budynków itp. Mimo to, gospodarka znalazła się w najgłębszej od dekady recesji. Tamtejszy rząd spodziewa się obecnie, że w całym 2020 r. PKB spadnie o 1 do 4 proc. Ten drugi wynik byłby najgorszym w 50-letniej historii kraju.

Na to, co czekać może kraje, które walcząc z epidemią Covid-19 zdecydowały się na bardziej radykalne ograniczenia aktywności ekonomicznej, wskazują z kolei szacunki francuskiego urzędu statystycznego INSEE.

- Szacunki INSEE sugerują, że nasza prognoza, wedle której w I połowie roku PKB Francji załamie się o 15 proc., może być zbyt ostrożna. W końcu INSEE ma do dyspozycji dane, do których my dostępu nie mamy. My zakładaliśmy, że akurat przemysł i usług nie będą tak dotknięte walką z epidemią, jak sektor usług, a szacunki INSEE sugerują, że jest odwrotnie – skomentowała wyliczenia francuskich statystyków Jessica Hinds, ekonomistka z firmy analitycznej Capital Economics.