Francja, Niemcy i Włochy mocno odczuwają skutki kryzysu

Rząd Francji przeznaczy 40 mld euro dla firm, które najbardziej odczuły skutki kryzysu sanitarnego. Granty i pożyczki zapewnią wsparcie sektorom turystyki, samochodowemu, lotniczemu i technologicznemu — zapowiedzieli przedstawiciele resortu finansów. Stanowią część projektu znowelizowanego budżetu na 2020 r., przewidującego rekordowy deficyt 11,4 proc. Rząd ma przedstawić nowy budżet 10 czerwca — poinformował minister ds. budżetu Gérard Darmanin. Kilka miesięcy temu mówiono w Paryżu o deficycie 9 proc. PKB.

Rząd nie miał jednak innego wyjścia, jak tylko zwiększyć ten deficyt w związku z największą recesją od czasu II wojny. Działania pomocowe zwiększą zadłużenie finansów publicznych do niespotykanego dotąd poziomu 120,9 proc. PKB — stwierdził jeden z urzędników resortu finansów.

— Mamy szczęście, że możemy zadłużyć się na długo po niskich stopach. Przyjdzie czas, kiedy będziemy musieli poprawić nasze finanse publiczne, bo ten dług trzeba będzie zmniejszać, a dojdzie do tego głównie przez powrót do wzrostu — cytuje go Reuter.