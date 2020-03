Jest rządowy plan pomocy dla firm. „To tarcza antykryzysowa”

- Już od pewnego czasu rząd pracował nad działaniami, by zaradzić już trwającemu kryzysowi gospodarczemu na rynku pracy, na rynku usług – powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej, na której omawiany był przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki. - Uznałem, że jest potrzeba wsparcia ludzi pracujących na co dzień. Pakiet tych działań musi być bardzo szeroki, kompleksowy i obejmować wszystkie dziedziny życia - dodał.

- Pakiet osłonowy dla firm, związany ze skutkami epidemii koronawirusa sięgnie 212 mld zł – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Duda nazwał pakiet rozwiązań, które zaproponuje rząd "tarczą antykryzysową". - Chodzi nam o to, żeby przede wszystkim ochronić pracowników, ochronić ich miejsca pracy, pomóc przetrwać firmom - mówił prezydent.

Pakiet zawiera szereg rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie firm.

W firmach z problemami państwo ma przejąć finansowanie 40 proc. wynagrodzenia pracowników pod warunkiem, że pracodawca nie będzie prowadził zwolnień.

Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów mają otrzymać jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.



Termin składania deklaracji PIT zostanie przesunięty na koniec czerwca.



Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.



Firmy transportowe będą mogły skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.



Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób będą mogły uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.



Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.



Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.



Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.



Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.



Premier zapowiedział też powołanie Funduszu Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

Prezydent zaapelował też, by banki wydłużyły tzw. wakacje kredytowe dla przedsiębiorstw do 6 miesięcy.

Projekty ustaw wprowadzających wszystkie zapowiedziane przez rząd zmiany będą dopiero przygotowane.