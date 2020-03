OECD: Koronawirus może obniżyć wzrost światowej gospodarki o połowę

W podstawowym scenariuszu OECD zakłada, że na epidemii koronawirusa bezpośrednio ucierpi przede wszystkim gospodarka Chin i tylko przejściowo. Przy takim założeniu, wzrost światowej gospodarki będzie w tym roku o 0,5 pkt proc. niższy, niż paryska organizacja zakładała w listopadzie. Wyniesie 2,4 proc., zamiast 2,9 proc.

Dotychczasowa prognoza OECD sugerowała stabilizację tempa wzrostu na ubiegłorocznym poziomie. Nowa oznacza, że ten rok będzie dla światowej gospodarki najsłabszy od 2009 r., czyli od pierwszej w powojennej historii globalnej recesji.

Według podstawowego scenariusza OECD, gospodarka Chin urośnie w tym roku o 4,9 proc., zamiast o 5,7 proc., jak sugerowały listopadowe prognozy. Ale za to w 2021 r. powiększy się o 6,4 proc., zamiast 5,5 proc. To oznacza, że w horyzoncie dwóch lat poziom PKB wróci do poziomu, na jakim byłby, gdyby nie COVID-19.