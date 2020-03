Czarny Poniedziałek: Trwa paniczna wyprzedaż akcji

Do pozbywania się akcji skłoniły inwestorów fatalne nastoje panujące na pozostałych parkietach. Fala wyprzedaży objęła w pierwszej kolejności azjatyckie giełdy, by potem dotrzeć do Europy. Na wielu zachodnioeuropejskich rynkach wyprzedaż osiągnęła rozmiar paniki, co przełożyło się na wysokie, kilkuprocentowe spadki wskaźników. Prawdziwy dramat przeżywali posiadacze akcji notowanych na giełdzie w Mediolanie, gdzie główny indeks runął o ok. 10 proc. Przecena na giełdach nabrała tempa, gdy do gry włączyli się amerykańscy inwestorzy, którzy również poddali się negatywnym nastrojom. W efekcie początek notowań za oceanem przyniósł solidną korektę indeksów na Wall Street, co pociągnęło za sobą w dół pozostałe rynki.



Paniczna wyprzedaż akcji na giełdach to efekt rosnących obaw inwestorów związanych z globalnym rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, co oprócz znaczącego wzrostu liczby zachorowań w Europie może mieć także negatywne konsekwencje dla tempa wzrostu wielu gospodarek, oraz krachu na rynku ropy naftowej. W poniedziałek rano jej notowania tąpnęły o prawie 30 proc. w odpowiedzi na brak porozumienia na szczycie państw OPEC oraz zapowiedź wojny cenowej przez Arabię Saudyjską.