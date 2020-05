Unia mobilizuje kapitał dla spółek

- Spółki mogą potrzebować w tym roku nawet 720 mld euro kapitału. Instrument Wspierania Wypłacalności pozwoli na wsparcie kapitałowe dla biznesu w całej Europie poprzez pobudzanie działania inwestorów prywatnych. Jest on skoncentrowany głównie na państwach członkowskich, które same nie są w stanie zapewnić wsparcia kapitałowego - powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, omawiając plany stworzenia tego mechanizmu pomocowego.

Czytaj także: Polska jednym z głównych beneficjentów planu Merkel i Macrona

Instrument Wspierania Płynności (SSI) będzie częścią wartego 750 mld euro pakietu stymulacyjnego dla gospodarki unijnej nazwanego Next Generation EU. Ma on za zadanie zmobilizować 300 mld euro na wsparcie dla prywatnych spółek w UE. Jak ten cel zostanie osiągnięty? SSI będzie bazował na istniejącym Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który będzie udzielał gwarancji z budżetu UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). EBI dzięki tym gwarancjom będzie zapewniał pieniądze dla specjalnych wehikułów inwestycyjnych, funduszów i narodowych banków inwestycyjnych. Niezależnie kierowane, kierujące się logiką komercyjną, fundusze i specjalne wehikuły inwestycyjne będą zapewniały te pieniądze potrzebującym ich spółki. Firmy, które otrzymają wsparcie mają być spółkami, które przed kryzysem były „zdrowe”. Komisja Europejska liczy, że zdoła przyciągnąć do tego programu inwestorów prywatnych, którzy zachęceni gwarancjami również będą pożyczali pieniądze atrakcyjnym spółkom. Komisja Europejska deklaruje, że nie będzie kwot geograficznych przy rozdziale gwarancji i środków, ale władze EFSI mają dbać o to, by wsparcie nie skoncentrowało się jedynie w kilku krajach. Program ma trwać do końca 2026, ale 60 proc. finansowania musi zostać przyznana do końca 2022 r.