Propozycje UOKiK zdestabilizują rynek

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych ocenia, że propozycje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczące zawieszenia spłat rat kredytów i obniżenia dopuszczalnych kosztów pozaodsetkowych, są działaniami "nadmiarowymi" i zdestabilizują rynek kredytu konsumenckiego. Związek wnioskuje o ich wycofanie. Ocenia, że po wprowadzeniu uprawnienia do odraczania spłaty kredytu na żądanie, większość konsumentów z niego skorzysta. „W efekcie zamrożenia kapitału i antycypacji działań konsumentów instytucje pożyczkowe, a być może również niektóre banki, nie udzielą nowego kredytu lub pożyczki, ponieważ byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione, a nawet nosiłoby znamiona działania na szkodę spółki. Doprowadzi to wprost do paraliżu rynku kredytowego i wykluczenia finansowego najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców – co będzie miało dramatyczne skutki sprzeczne z celami ustawy" – ocenia PZIP.

