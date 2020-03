WHO: Unikajcie banknotów, to unikniecie zarażenia koronawirusem

WHO ostrzega, że koronawirus COVID-19 może przetrwać na banknotach nawet przez wiele dni. Dlatego warto jak najczęściej korzystać płatności bezdotykowych oraz myć ręce tuż po dotykaniu banknotów - zaleca WHO.

Rzecznik WHO, Christian Lindmeier powiedział brytyjskiej gazecie "The Telegraph", że zaraz po dotknięciu banknotów należy umyć ręce, nie dotykać brudnymi rękoma twarzy a najlepiej w ogóle unikać banknotów. Podobne ostrzeżenie wystosował bank Anglii.

W Chinach i Korei już w zeszłym miesiącu banki zdecydowały się na procedurę dezynfekcji banknotów, by powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Do odkażania gotówki użyto światła ultrafioletowego oraz wysokich temperatur. Następnie banknoty przez 14 dni są poddawane "kwarantannie" a następnie ponownie wprowadzane do obrotu. Część banknotów zdecydowano się zutylizować.