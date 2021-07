Kino, które łączy widzów i twórców

– Na szczęście w ostatnim momencie zaczęły spadać liczby zakażeń i mogliśmy uruchomić kino plenerowe na kazimierskim Zamku, do którego zapraszaliśmy widzów wieczorami. Zarówno im, jak i nam, organizatorom, było to bardzo potrzebne – wspomina Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu. – Choć minusów pandemicznej edycji „Dwóch Brzegów" nie brakowało, to jednak warto też odnotować plusy: zaproponowaliśmy widzom rozmowy i komentarze twórców przebywających w czasie festiwalu o tysiące kilometrów od nas, którzy pojawili się dzięki obecnym możliwościom technicznym. I to włączamy do tegorocznej edycji.

– Cała sekcja „Muzyka, moja miłość" jest obowiązkowo do zobaczenia, bo każdy z prezentowanych w niej filmów jest premierowy, a takie jak „Paolo Conte, via con me" w reżyserii Giorgio Verdellego, portret wybitnego kompozytora, autora tekstów, aranżera, będzie do obejrzenia tylko u nas – rekomenduje Grażyna Torbicka. – To samo dotyczy obrazu „Fanny: the right to Rock" Bobby'ego Jo Kralsa, który europejską premierę będzie miał na „Dwóch Brzegach". To opowieść o zespole złożonym z czterech dziewczyn, który powstał w 1970 roku. W ciągu kilku lat nagrały pięć albumów wysoko ocenianych przez krytykę, a potem zostały kompletnie zapomniane. Odbędzie się też z nimi, dziś wciąż fantastyczne wyglądającymi, pełnymi energii 70-latkami, spotkanie online. Ujawnię tylko, że przygotowują się właśnie do koncertu, o którym pewnie też opowiedzą.