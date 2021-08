"Ojciec i pasterz", film o Prymasie Tysiąclecia

Laski to miejsce niezwykłego spotkania i późniejszej przyjaźni tych dwóch niezwykłych postaci: matki Róży Czackiej i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Młody ksiądz Wyszyński przyjeżdża pierwszy raz do Lasek na zaproszenie księdza Władysława Korniłowicza w 1926. Wtedy poznaje matkę Czacką. Najważniejszy okres budowania ich przyjaźni to jednak czas II wojny światowej, kiedy ksiądz Wyszyński trafia do Lasek i zostaje kapelanem wojennym. Matka Czacka chce założyć w Laskach szpital wojenny, ksiądz Wyszyński ma wątpliwości, czy można tak narażać niewidomych. Dyskusje przecięła matka Czacka, stwierdzając: "decyzja podjęta w 1939 r. walki o wolność obowiązuje i teraz". Była zdania, że niewidomi nie mogą stać z boku, skoro walkę podjął cały naród.

Tuż przed wybuchem powstania szpital poświęcił ks. Stefan Wyszyński. Po latach tak to wspominał: „Był to moment, który odsłonił nowe oblicze Matki Róży Czackiej(…). Uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga w tej chwili cały świat(…). Jednak było w niej coś z Traugutta.”

