Tajemnicza Meryl Streep

Świeci na firmamencie kina już ponad 50 lat, a na każdą jej kolejną rolę widzowie czekają jak na święto. 3 Oscary i 21 nominacji, 9 Złotych Globów, 2 nagrody BAFTA, nie licząc wielu innych międzynarodowych, czynią z niej najbardziej utytułowaną obecnie aktorkę, ale sława jej nie imponuje.

- Mam wszystko, o czym kiedykolwiek w życiu marzyłam. Teraz pora na innych ludzi – mówiła odbierając statuetkę za rolę Margaret Thatcher w filmie „Żelazna Dama”.

Oprócz tego, że Meryl Streep jest zawsze sobą, to ma i zdolność do niezwykłych aktorskich metamorfoz.

- Nigdy nie jest tą samą Meryl. To aktorka charakterystyczna, która zmienia się z roli na rolę – zauważa Joe Papp, producent teatralny.

- Gdy coś czytam, widzę przed oczami tę osobę. Nie mogę się tego pozbyć. To jakbym już ją spotkała- - mówi Meryl Streep.

- Jej postaci zawsze mają wewnętrzne życie, które możemy dostrzec, ponieważ jej bardzo ekspresyjna twarz wyraża ich myśli. Ale też widzimy, że coś dzieje się wewnątrz niej, do czego nie mamy dostępu - ocenia Michael Schulman, biograf.

Streep potrafi pokazywać sprzeczne emocje, ale prywatnie jest nieśmiała. Przedstawia się podobno przede wszystkim jako mężatka i matka czwórki dzieci. Nie obnosi się jednak ze swoim prywatnym życiem, choć wszyscy wiedzą, że miała 29 lat, kiedy przeżyła osobisty dramat – zmarł wtedy jej ukochany John Cazale, aktor.

Urodziła się w 1949 roku, dorastała w New Jersey w przeciętnej rodzinie z klasy średniej. W liceum postanowiła zostać cheerleadarką, a na ostatnim licealnym balu wybrano ją jego królową. Miała wspaniały sopran koloraturowy, ale występy ją peszyły. W szkole aktorskiej w Yale szybko dostrzeżono jej talent i obsadzano w głównych rolach. Kiedy wyjechała do Nowego Jorku, zaczęła grać w eksperymentalnym teatrze dramatycznym. Jej umiejętność metamorfozy otwierała jej kolejne aktorskie drzwi. Do 27 roku życia zagrała w filmie tylko raz – w kostiumowym obrazie „Julia” u boku Jane Fondy. Kolejne role umacniały i widzów, i reżyserów, i krytyków w przekonaniu, że Streep jest aktorką wyjątkową…. Kryzys w jej karierze pojawił się tylko raz - wraz z 40. urodzinami. Wówczas nie była pewna swego aktorskiego bytu. Obawy rozwiała jej fantastyczna rola w filmie „Co wydarzyło się w Madison County”.

Dokument „Meryl Streep - tajemnice i metamorfozy” zrealizowany przez Charlesa-Antoine’a de Rouvre można oglądać bezpłatnie na arte.tv do 2 sierpnia.