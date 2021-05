Ludwig van Beethoven, niesłyszący geniusz

Beethoven napisał utwór między 1817, a 1823 rokiem, kiedy był już całkowicie głuchy i coraz bardziej rozgoryczony. Już w 1800 roku do uszu kompozytora docierało tylko nieustanne brzęczenie. Z początku Beethoven posługiwał się trąbką słuchową, lecz wkrótce przestała być użyteczna… 1 lipca 1801 roku w liście do jednego ze swoich przyjaciół, Karla Amendy, zwierzył się, że traci słuch. W październiku 1802 roku, mając zaledwie 32 lata napisał testament, który potem przez lata ukrywał - zawsze miał go przy sobie.

Ludwig van Beethoven urodził się 17 grudnia 1770 roku w Bonn, w rodzinie, w której muzykowaniem zajmowały się dwa pokolenia – jego dziadek był dyrygentem, a ojciec śpiewakiem. Miał 5 lat, gdy ojciec zaczął uczyć go muzyki i polała się niejedna łza, bo malec nie chciał ćwiczyć. Miał 10 lat, gdy przestano posyłać go do szkoły, by w zamian za to pielęgnować jego muzyczny talent. Mając lat 12 pracował już z dorosłymi. Zatrudniony w 1787 roku jako muzyk bońskiej orkiestry pałacowej został wysłany na studia do Wiednia, by zostać uczniem Josefa Haydna. Kilka lat później osiadł w stolicy na stałe. Wybuchowy, rozdarty nieustannie między skrajnościami, potrafił uwodzić kobiety. Zawsze był w jakimś związku, ale nie ożenił się nigdy.

Zmarł 26 marca 1827 roku w wieku 57 lat na marskość wątroby. Do miejsca ostatniego spoczynku, na wiedeńskim cmentarzu, odprowadziło go 30 tysięcy żałobników.

Francuski dokument „Beethoven - prywatnie” w reżyserii Priscilli Pizzato zostanie wyemitowany w sobotę 15 maja o 21. w Planete+.