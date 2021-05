Zmarła Olympia Dukakis

We „Wpływie księżyca” - filmie o dziewczynie, która tuż przed ślubem zakochuje się w bracie swojego narzeczonego - Olympia Dukakis brawurowo zagrała matkę głównej bohaterki – sarkastyczną Rose.

Urodziła się w 1931 roku, była córką emigrantów z Grecji. Jej kuzynem jest Michael Dukakis, były gubernator Massachussettes, który w 1988 roku był kandydatem Demokratów na prezydenta USA. Studiowała na Uniwersytecie Bostońskim fizykoterapię, w czasie epidemii polio pracowała jako rehabilitantka. Potem jednak wróciła na uczelnię, na wydział aktorski. Po dyplomie przeniosła się do Nowego Jorku. W 1962 roku zadebiutowała w sztuce „The Aspern Papers”. W tym samym roku wyszła za mąż za aktora i producenta Louisa Zoricha. Przeżyli razem całe życie, razem założyli teatr, mieli troje dzieci.

Sceniczne sukcesy Dukakis na Broadwayu otworzyły jej drogę do telewizji, gdzie występowała w wielu serialach. Grała też w filmach – w „John i Mary” zagrała matkę Dustina Hoffmana. Ale naprawdę odkrył ją dla kina Norman Jewison powierzając jej rolę we „Wpływie księżyca”. Miała wtedy 56 lat. Dostała Oscara, Złoty Glob i wiele nagród krytyków. Posypały się propozycje, głównie ról w filmach tego samego gatunku - „I kto to mówi”, „Stalowe magnolie”, „Stowarzyszenie wdów”, „Kocham kłopoty”, „Nigdy nie jest za późno”, choć do końca życia Dukakis pozostała wierna telewizyjnym serialom. Uczyła też studentów aktorstwa na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

„Grała zdradzaną żonę, ale na planie ciągle się śmiałaI wspomina ją Cher, partnerka z „Wpływu księżyca”. Jako osobę pogodną i stwarzającą wokół siebie miłą atmosferę wspomina ją również nominowana w tym roku do Oscara Viola Davis.

Olympia Dukakis była zwolenniczką Demokratów, walczyła o prawa kobiet i ochronę środowiska. W 2003 roku wydała swoją autobiografię "Ask Me Again Tomorrow: A Life in Progress". Pracowała niemal do ostatnich dni. Na premierę czeka jej ostatni film „Not to forget”.