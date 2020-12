Premiery Warner Bros w 2021 roku będą dostępne online. Wśród nich "Matrix 4"

Jak poinformowało Warner Bros, wszystkie przyszłoroczne premiery filmowe studia odbędą się w kinach, w których będzie to możliwe mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, ale także online. Filmy zaplanowane na 2021 rok, takie jak „Diuna”, „Matrix 4”, „Wonder Woman 1984”, „Godzilla vs Kong” nowy „Kosmiczny mecz” czy remake „Suicide Squad”, ukażą się na platformie streamingowej HBO Max, nowej odsłonie HBO GO.

To rozwiązanie jest jedynie tymczasowe. Decyzję podjęto ze względu na pandemię koronawirusa oraz związanymi z nią kolejnymi miesiącami niepewności w branży filmowej. - Nikt nie chce filmów na dużym ekranie bardziej niż my - powiedziała Ann Sarnoff, szefowa generalna Warner Media Studios. - Wiemy, że nowe treści są siłą napędową, ale musimy zrównoważyć to z faktem, że większość kin będzie prawdopodobnie działała ze zmniejszoną liczbą widzów przez cały 2021 rok - dodała.

HBO Max zostało uruchomione w Stanach Zjednoczonych już w maju. Abonament, który kosztuje 14,99 dolarów miesięcznie obejmuje dostęp do filmów i programów telewizyjnych. Nie jest jeszcze znana dokładna data, ale wiadomo już, że usługa HBO Max będzie dostępna także w Polsce. Jej oferta obejmuje także dostęp do produkcji takich wytwórni jak Adult Swim, Cartoon Network, Crunchyroll czy tradycyjnych kanałów telewizyjnych: TNT, The CW, CNN oraz TCM.