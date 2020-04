„Postacie” z muzyką Przemysława Gintrowskiego za darmo w sieci

Przemysław Gintrowski zadebiutował na scenie w połowie lat 70. poprzedniego wieku, gdy na Przeglądzie Posenki Studenckiej zdobył pierwszą nagrodę za „Epitafium dla Siergiusza Jesienina”. W 1979 roku razem a Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewiem Łapińskim przygotował poetyckie widowisko „Mury”. Potem zrobili razem kolejne programy - „Raj”, „Muzeum”, „Wojna Postu z Karnawałem”. Gintrowski napisał też muzykę do tekstów Zbigniewa Herberta, Tomasza Jastruna Tomasza Czecha, Tadeusza Nowaka. W latach 1979-2009 wydał 9 albumów solowych.

Był autorem muzyki do ponad 20 filmów, m.in. „Dziecinnych pytań” i „Matki Kro´lo´w” Janusza Zaorskiego, „Ostatniego promu”, Waldemara Krzystka, „Nadzoru” Wiesława Saniewskiego, „Taty” Macieja Ślesickiego i do seriali telewizyjnych, m.in. do „Zmienników” czy „13 posterunku”.

Był wreszcie Przemysław Gintrowski działaczem opozycyjnym, który po 13 grudnia 1981 mocno zaangażował się w podziemne życie kulturalne, dając koncerty w prywatnych domach i w kościołach.

Artysta należał też do zespołu wykładowców Warszawskiej Szkoły Filmowej. Zmarł w 2012 roku.

„Postacie” łączą różne dziedziny sztuki – wizualizacje multimedialne, rozbudowaną choreografię, aranżację świetlną, kultową muzykę. Piosenki wykonują młodzi artyści, absolwenci wydziału aktorstwa Warszawskiej Szkoły Filmowej. Gościnnie występuje córka artysty Julia Gintrowska.