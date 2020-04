Nowe Horyzonty nie odbędą się w lipcu

W liście, który ukazał się w Internecie i został rozesłany do dziennikarzy dyrektor Roman Gutek i dyrektor artystyczny Marcin Pieńkowski napisali:

„Żywiliśmy nadzieję tak długo, jak było to możliwe. Każdego dnia liczyliśmy, że mimo wszystko uda się nam wszystkim spotkać we Wrocławiu na przełomie lipca i sierpnia. Jednak 14 kwietnia prezydent Wrocławia, Pan Jacek Sutryk, poinformował o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu do końca sierpnia 2020. Nie mamy więc już złudzeń – 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty nie odbędzie się w planowym terminie”.

Wydarzenia branżowe festiwalu (Polish Days, First Cut Lab, Studio Nowe Horyzonty+, A Sunday in the Country) odbędą się w Internecie w zaplanowanych wcześniej terminach lipcowych. Dla zasadniczej części festiwalu szefowie Nowych Horyzontów, razem z przedstawicielami władz miasta próbują znaleźć nową datę i optymalną formułę dla tegorocznej edycji.