Paweł Królikowski nie żyje

Paweł Królikowski był bardzo popularnym aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralny. Zajmował się także dubbingiem. Występował jako prezenter.

Jego pierwszą rolą ekranową był chuligan w filmie dla dzieci i młodzieży "Dzień kolibra" z roku 1984. Ukończył studia na Wydziale Aktorskim filii krakowskiej PWST we Wrocławiu i związał się z Teatrem Studyjnym'83 im. Juliana Tuwima w Łodzi. Po przeprowadzce do Wrocławia realizował przez trzynaście lat programy dla młodych widzów "Truskawkowe studio". Występował we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.

Występował w wielu filmach. Na szklany ekran rolą dziennikarza w serialu "Czwarta władza". Następnie grał w popularnych serialach, m. in. "Na dobre i na złe", "Pitbull", "Fałszerze - powrót Sfory", "Kryminalni", "Odwróceni" oraz "Ranczo", w którym stworzył niezapomnianą postać Kusego.

Był mężem znanej aktorki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, z którą miał pięcioro dzieci: Antoniego (również aktora), Jana, Ksawerego, Julię i Marcelinę. Jego bratem jest aktor Rafał Królikowski.