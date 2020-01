Sąd Najwyższy zdecydował, że nie zakażą filmu o Jezusie geju

We wtorek brazylijski sędzia Benedicto Abicair nakazał serwisowi streamingowemu Netflix zaprzestanie wyświetlania filmu, w którym przedstawiono Jezusa jako geja. Orzeczenie to zostało wydane w odpowiedzi na petycję brazylijskiej organizacji katolickiej. Jej członkowie uważali, że produkcja jest „bluźniercza” i „narusza godność milionów katolików”. Sędzia Abicair doszedł do wniosku, że „utrzymanie filmu w serwisie prędzej spowodowuje poważne i nieodwracalne szkody niż usunięcie go”. Jak dodał, wyrok ten „przyniesie korzyść dla w większości chrześcijańskiego społeczeństwa”. Netflix odwołał się wówczas od orzeczenia i podkreślił, że „będzie walczył o artystyczną ekspresję, która leży w sercu wielkiej narracji”.

