Gwiazda „Przyczajonego tygrysa…” Chow Yun Fat rozda fortunę

Pochodzący z Hongkongu chiński aktor Chow Yun Fat zapowiedział, że po śmierci przekaże swój majątek na cele charytatywne. Chodzi o równowartość ponad dwóch miliardów złotych.

Gwiazdor filmów takich jak „Przyczajony tygrys, ukryty smok”, „Cesarzowa” czy "Piraci z Karaibów": Na krańcu świata" w 2015 roku dołączył do przygotowywanej przez magazyn „Forbes” listy najlepiej opłacanych aktorów.

Znany jest jednak ze skromnego trybu życia, m.in. korzysta z transportu publicznego, jada u ulicznych kucharzy i widywano go w kolejkach po bilety do kina na własny film.

„Pieniądze to nie jest coś, co posiada się na zawsze. Kiedy pewnego dnia odejdziesz z tego świata, musisz je zostawić innym, by czynili z nich pożytek” – powiedział ostatnio w jednym z wywiadów. „Nie dasz rady zabrać ze sobą po śmierci konta bankowego”.

I dodał, że żona (są bezdzietnym małżeństwem) w pełni popiera jego decyzję.