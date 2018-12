NASA "zleci poszukiwanie Iron Mana"?

Zwiastun najnowszej produkcji Marvela, ”Avengers: Endgame" pobił rekord swojego poprzednika, "Avengers: Wojna bez granic", dla największej liczby wyświetleń w ciągu 24 godzin od opublikowania. W ciągu doby obejrzano go 289 mln razy. Jest on także najczęściej wspominanym filmem na Twitterze.

Na trailer najnowszej produkcji Marvela, w którym zobaczyć można superbohatera Iron Mana dryfującego w kosmosie zareagowała nawet NASA. "Cześć Marvel, słyszeliśmy o Tonym Starku. Pierwsze, co powinniście zrobić, to słuchanie, czy nie dotrze do was sygnał „Avengers, mamy problem”. Jeżeli jednak nie może się komunikować, zlecimy naszym zespołom poszukiwanie waszego człowieka” - czytamy na Twitterze agencji kosmicznej.

Choć zwiastun filmu jest tajemniczy, dowiedzieć się można z niego, że w wyniku walki z Thanosem, większość Strażników Galaktyki czy Spider-Man przestali istnieć. Od Irona Mana, który jest jednym z niewielu, którzy ocaleli, dowiadujemy się, że skończyła mu się woda i jedzenie oraz, że traci zapasy tlenu.

Polska premiera filmu "Avengers: Endgame" odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq