Dawid Ogrodnik wśród wschodzących gwiazd Europy

Już po raz dwudziesty drugi jury złożone z ekspertów kina (producentów, reżyserów castingu, krytyków) wybrało dziesiątkę najbardziej interesujących i obiecujących gwiazd kina.

W tym roku w dziesiątce „Shooting Stars” znalazł się Dawid Ogrodnik. Absolwent krakowskiej PWST ma 32 lata i w swoim dorobku wiele znaczących ról.

Był m.in. Sebastianem „Rahimem” Salbertem w „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida, niepełnosprawnym, walczącycm o praw do godnego życia bohaterem „Chce się żyć” Macieja Pieprzycy, Tomaszem Beksińskim w „Ostatniej rodzinie” Tomasza Beksińskiego, emograntem przyjeżdżającym na Wigilię do rodziny w „Cichej nocy” Piotra Domalewskiego. Obecnie można go oglądać w serialu „Rojst” reżyserowanym przez Jana Holoubka, a jego najbliższe premiery to „Ciemno, prawie noc” Borysa Lankosza oraz „Broad Peak” Leszka Dawida, gdzie wciela się w postać Adama Bieleckiego.



Ogrodnik jest trzyktrotnym laureatem aktorskiej nagrody na festiwalu w Gdyni (za role drugoplanowe w „Jesteś Bogiem” i „Obietnicy” oraz rolę pierwszoplanową w „Cichej nocy”), ma kilka Orłów przyznawanych przez Polską Akademię Filmową, w 2014 roku dostał Paszport Polityki, a w 2018 roku nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.



Obok polskiego aktora w grupie tegorocznych „Shooting Stars” znaleźli się: Elliott Crosset z Danii, Rea Lest-Liik, z Estonii, Emma Drogunova z Niemiec, Kristín Thora Haraldsdóttir z Islandii, Aisling Franciosi z Irlandii, Blagoj Veselinov z Macedonii, Norweżka Ine Marie Wilmann, Serb Milan Marict oraz Szwed Ardalan Esmaili.



Główne wydarzenia programu „Shoting Stars” promującego młodych europejskich aktorów, spotkania z producentami oraz dziennikarzami, odbędą się w lutych 2019 roku, podczas festiwalu filmowego w Berlinie.



Przed Dawida Ogrodnikiem do tego programu trafili: Agata Buzek, Jakub Gierszał, Mateusz Kościukiewicz oraz Zofia Wichłacz.

