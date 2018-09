Surdykowski: Niebo się chmurzy

Straszną pułapkę na wolny świat zastawiły Sowiety, gdy upadły. Dopiero po prawie 30 latach dostrzegamy rzeczywistość w jej prawdziwych wymiarach. Historia toczy się wolno, acz nieuchronnie, stare dekoracje długo ozdabiają scenę powabnymi, choć przeżytymi kształtami. Nawet gdy sypią się ze starości, to najdłużej jak można usiłujemy nie widzieć zmian, choć wiadomo, że wcześniej czy później zwalą się nam na głowy.

Niebywałą przysługę wyświadczyli wolnemu światu sowiecki dyktator Stalin i jego coraz bardziej stetryczali następcy, rojąc o marszu na zachód. Wobec śmiertelnego zagrożenia oczywistością stała się jedność transatlantycka sformalizowana w NATO. Nie chodzi o to, że Donald Trump psioczy na opieszałość Europy w wydatkach na obronę i uważa pakt za przeżytek (narzekał też Obama). Europa jest militarnie i psychicznie nieprzygotowana do wspólnej obrony i nie ma ochoty na związane z nią nakłady. Z kim zresztą miałaby walczyć ta wspólna armia? Z rosyjską agresją? Jeśli Rosja Putina miałaby uderzyć na Polskę i kraje bałtyckie, musi to zrobić teraz albo najdalej w ciągu pięciu lat; potem skurczą się zyski z ropy i gazu, a innego źródła dochodów ten nieszczęsny kraj nie posiada. W przydatność nowoczesnego uzbrojenia polskiej armii, jakie zamierzamy zakupić w latach 20. XXI w., wierzą tylko nasi świeżo awansowani generałowie; w sam raz nada się do przyszłych defilad na Wisłostradzie. Może armia jutra to niewidzialne bataliony kompu- terowych włamywaczy i hejterów?

Jak zwykle w dziejach najmocniej chmurzy się polskie niebo. Amerykanów niezbyt dziś interesuje Europa, a my i tak coraz mniej w niej znaczymy. Pod bokiem świtają jeszcze groźniejsze zmiany: Niemców bardziej obchodzą rosyjskie surowce niż Unia. Jak długo poczciwa Merkel będzie w stanie to powstrzymać? Może rację ma Macron, chcąc znacznie głębszej integracji, ale racja nie oznacza siły. No i czy są u nas dość odważni stratedzy, aby o tym myśleć?