Jerzy Surdykowski: Mieliśmy chamy złoty róg

Może człowiek potrafi się wznieść tylko na chwilę, na 16 albo i mniej miesięcy, potem nieuchronnie wraca do wieprzowatości dnia powszedniego? Może solidarność jest tylko jedną z tych pięknych złud, bo – tak jak inne fantomy zaludniające rajską wyspę Utopię – przywołane do życia mogą być tylko krótkotrwałym snem albo długotrwałą tyranią? Jeśli dane nam było zobaczyć rozmiar tego rozdarcia, to już dużo. Ale nawet i w to wątpię, bo tak niechętnie wracamy dziś myślami do tamtych dni. Niechętnie, bo gdybyśmy spojrzeli wtedy w podstawione nam lustro, ujrzelibyśmy twarz Anioła. A zobaczenie tego, co w nas boskie, ujrzenie, kim moglibyśmy być w naszych najlepszych chwilach, może dla człowieka okazać się równie porażające jak oblicze Diabła.