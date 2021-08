Jan Zielonka: Czy NATO przetrwa?

Pytanie, co z wojskową kompetencją. NATO stworzyło parasol ochronny nad militarnie słabą Europą. Tylko Stany były w stanie sprostać zakusom Sowietów. Rosja to nie Sowieci w kategoriach bezpieczeństwa, lecz Europa jest wciąż militarnym karłem, co tłumaczy, dlaczego NATO przetrwało upadek muru berlińskiego. Jednak sama potęga militarna Ameryki cudów nie czyni; trzeba mieć pomysł, co z tą siłą militarną robić, i wolę, by tę siłę wykorzystać bez względu na koszty. I tu zaczynają się problemy, nie tylko dla Afganistanu, lecz też dla Europy. Czy sojusz wciąż tworzy parasol obronny przed zakusami Rosji? Jeśli nie, to po co istnieje?