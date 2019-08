Surdykowski: Gorzkie sedno wolności

Wszyscy teraz paplają o LGBT. Począwszy od arcybiskupa Jędraszewskiego i ojca Rydzyka, o których pisać nie warto (na pochyłe drzewo nawet koza wejdzie), a skończywszy na europośle Biedroniu i zawziętych aktywistkach z tamtych stron (ten sam powód). Zdecydowana większość uczestników dialogu, który już dawno stał się krzykliwą pyskówką, nie wie, że przestała bronić czyichkolwiek praw, a tylko bez zrozumienia obtłukuje jeden z najtrudniejszych, dalekich od rozstrzygnięcia problemów społecznych i moralnych naszych czasów. Być może niektórzy nawet pojmują, ale – jako uwikłani w politykę i przez to uwiązani u swojej budy – muszą ostro obszczekiwać każdego, kto się zbliży.

Pogromcy „tęczowej zarazy" nie rozumieją, że po burdach w Białymstoku, Płocku i paru innych miejscach dają zachętę nabuzowanym osiłkom do kopania słabszych od siebie. Albo jeszcze gorzej: od wieków aż do dzisiaj jakiś procent ludzi rodzi się z zachwianą tożsamością płciową – i co mają robić? Ukrywać się jak trędowaci albo kaleki przed wiekami? Uznać się za osoby niższej rasy? Tym bardziej – jako wierzącemu w Boga – wstyd mi za moich pasterzy, bo Chrystus nie odtrącał ani trędowatych, ani nierządnic.