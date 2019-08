Zielonka: Klucz do zwycięstwa

Prawo i Sprawiedliwość wygra, gdy przekona potencjalnych wyborców, że wszyscy, a nie tylko ci przy korycie, mogą liczyć na prawo i sprawiedliwość. Wielu miękkich sympatyków PiS może w ostatniej chwili głosować inaczej, jeśli uznają, iż władza żyje ponad stan za ich pieniądze. Prezes to najwyraźniej zrozumiał i doprowadził do dymisji marszałka Sejmu. Problem w tym, że sprawa lotów jest wierzchołkiem góry lodowej. W terenie podobnych przypadków nadużywania władzy jest wiele i nie wiadomo, czy prezes ma wolę i czas, by to wyczyścić.

Platforma czy – jak kto woli – Koalicja Obywatelska wygra, jeśli pokaże, że ma alternatywny pomysł na rządzenie Polską. To nie jest takie oczywiste, bo koncentruje się na krytyce PiS, zamiast mówić więcej o sobie i swojej wizji. A przyszła Polska to nie powrót do tego, co było, ponadto trudno o niej mówić ze starym partyjnym zespołem. „Jedynki" w Krakowie, Gdyni i Łodzi pokazują wolę odnowy zespołu, lecz rozmywają nowy pomysł na Polskę, bo Nowacka, Zimoch i Kowal to nie polityczni bliźniacy.