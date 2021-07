Andrzej Malinowski: O pożytkach z Tocqueville’a i innych

Zobaczcie zresztą sami. Tocqueville opisuje rozwiązanie parlamentu w 1848 r. „»Opuszczać rząd, porzucać w takich okolicznościach swoich politycznych przyjaciół [...] to nikczemność«. [...] większość tych ludzi poczuła się dotknięta nie tylko w swoich politycznych przekonaniach, lecz w najczulszych punktach prywatnego interesu. Zdarzenie obalające gabinet wystawiało na szwank to fortunę jednego, to posag córki drugiego, to znów karierę syna jeszcze innemu. Dzięki temu trzymano ich w garści prawie wszystkich. Większość z nich nie tylko poszła w górę dzięki sprzedajności, ale rzec można wręcz z niej żyła; żyła z niej ciągle jeszcze i spodziewała się żyć nadal...".

