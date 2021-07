Marek A. Cichocki: Inna Ameryka

Czy jesteśmy świadkami upadku Ameryki? Czy rozpada się właśnie nasz współczesny Rzym? Bruno Maçaes, niegdyś portugalski minister spraw europejskich, wydał rok temu intrygującą książkę pod znamiennym tytułem „Historia się zaczęła". Twierdzi w niej, że to, co dzisiaj odbierane jest jako upadek Ameryki, a co zaczęło się już za prezydentury Baracka Obamy, w rzeczywistości stanowi historyczną zmianę, w wyniku której Ameryka przekształca, gwałtownie i chaotycznie, dotychczasowy model swojego funkcjonowania jako potęgi. Dotyczy to zarówno wewnętrznych zmian politycznego i społecznego ustroju Ameryki, jak również wyraża poszukiwanie przez Waszyngton sposobów podjęcia rywalizacji z nowymi potęgami, przede wszystkim z Chinami.